Cremona, 21 luglio 2019 - Moemnti di paura a Soncino, nel Cremasco. Al culmine di una lite ha minacciato con un coltello da cucina la moglie davanti al figlio di 13 anni. Per questo, un indiano di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri di Crema. L'uomo era visibilmente ubriaco e i militari l'hanno denunciato per minacce e lesioni aggravate. La donna è stata portata in ospedale a causa di alcune escoriazioni e contusioni. Guarirà in dieci giorni.

