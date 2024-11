Cremona, a fuoco pneumatico del Tir: camionista ustionato alle mani

Cremona – Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina alle 6.30 sulla statale 10, la tangenziale di Cremona, poco prima dello svincolo della fiera che porta all’imbocco dell’autostrada per Brescia. Un camionista, alla guida di un semiarticolato, che stava viaggiando su questa strada e che trasportava materiale per una ditta cremonese, a un certo punto ha notato che gli automobilisti che lo sorpassavano suonavano il clacson e gli indicavano qualcosa. Il conducente del mezzo pesante si è fermato e ha subito visto che uno pneumatico stava andando a fuoco. Probabilmente il freno è rimasto innescato e con l’attrito della ruota, che non girava sull’asfalto, la gomma si è surriscaldata e poi si è incendiata.

Grazie all’avvertimento degli automobilisti in transito, il camionista si è fermato, ha chiamato i vigili del fuoco e ha cercato di spegnere l’incendio, restando però ustionato alle mani. Inoltre, mentre stava tentando di spegnere le fiamme, lo pneumatico è scoppiato e un pezzo di gomma lo ha colpito di striscio al viso, procurandogli una ferita, per fortuna non grave. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce verde di Cremona che ha soccorso l’autista, un indiano di 37 anni residente in provincia di Cremona, e lo ha portato in ospedale, dove è stato ricevuto in codice giallo. I medici hanno constatato che le bruciature a una mano non sono preoccupanti come non è grave la ferita riportata al volto.

Breve l’intervento dei vigili del fuoco sul posto dell’incendio, che hanno spento la gomma in pochi minuti, salvando il resto del semiarticolato e il suo carico. Qualche rallentamento per il traffico di passaggio, ancora scarso a quell’ora. Rilievi del sinistro in carico a una pattuglia di carabinieri di Cremona.