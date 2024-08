Frontale in auto mentre va al lavoro. Assistente cinquantenne perde la vita

Incidente mortale ieri mattina poco dopo le 5.30 in via Acquaviva, all’altezza dello stabilimento Arvedi di Cremona. Una donna di 50 anni, Fatma Dhaouadi, di nazionalità tunisina e residente a Spinadesco, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon sbandando a sinistra per poi invadere la corsia opposta, proprio mentre stava sopraggiungendo una Renault Megane a bordo della quale c’era un uomo di 52 anni. Lo scontro è stato violentissimo e la donna è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, l’auto medica e due ambulanze, e i vigili del fuoco di Cremona che hanno estratto la donna dall’abitacolo dell’auto. Fatma Dhaouadi si stava recando al lavoro, nela residenza Azzolini di Rsa di Cremona Solidale dov’era impiegata dal 2008 come ausiliaria socio assistenziale, sulla strada che percorreva tutti i giorni e spesso anche di notte per adempiere ai suoi turni di lavoro. Non è da escludere che sia stata colta da un malore o un colpo di sono, finendo per perdere il controllo della sua utilitaria.

È rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita l’altro automobilista, un 52enne cremonese, che non è riuscito a evitare l’impatto. L’uomo è riuscito a scendere da solo dalla sua auto e dopo essere stato stabilizzato in ambulanza è stato portato in ospedale a Cremona. Toccherà ai carabinieri del nucleo radiomobile di Cremona ricostruire la dinamica dello scontro. Nella mattinata di ieri sono stati svolti i rilievi e si è proceduto al sequestro dei due veicoli coinvolti. La strada è rimasta chiusa per un paio di ore, ma i disagi per la circolazione sono stati contenuti, complice la chiusura di molti uffici e aziende per le ferie.

