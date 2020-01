Crema (Cremona), 31 gennaio 2020 - Bisognerà farsene una ragione: il ponte sul Serio di via Cadorna a Crema, lunedì non apre. L’ultracentenario manufatto si è rivelato un malato peggiore di quanto si credesse. La ditta che sta eseguendo i lavori ha trovato brutte sorprese e prima è stato necessario interrompere del tutto il traffico veicolare da entrambe le parti dalle 9 alle 17 e poi, dal 20 gennaio decidere di continuare nei lavori mantenendo il senso unico in entrata in città e facendo eseguire un largo giro a chi abita nei quartieri di San Bernardino e di Castelnuovo fino al 20 febbraio.

Ma siccome le brutte notizie non arrivano mai da sole, dal Comune fanno sapere che con ogni probabilità il ponte non sarà più quello di prima per cui, a lavori ultimati, si verificherà quanto trovato e si prenderanno decisioni appropriate che possono essere l’interdizione al passaggio dei mezzi pesanti o, addirittura, il mantenimento del senso unico in entrata per sempre. C’è da far notare come il traffico in entrata in città con il senso unico si è praticamente dissolto in quanto, grazie al fatto che nessuno viene dalla città, non si formano più code lunghe fino in via Brescia. Sparito l’ingorgo al nuovo rondò, sparito anche il traffico.