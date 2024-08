Black out blocca il paese. "Cosa indegna"

SALVIROLA (Cremona)

È di nuovo black out nel comune di Salvirola: verso le 18.30 di mercoledì l’intero paese si è trovato senza corrente elettrica e il disservizio è durato fino a notte, per parecchie ore. Disagi per i residenti che improvvisamente si sono trovati al caldo, senza più luce e gli elettrodomestici tristemente spenti, con il pericolo che le derrate alimentari, senza più freddo, potessero rapidamente deperire. "Era già successo poco più di un mese fa, a luglio e trovo che sia una cosa indegna – commenta il primo cittadino Nicola Marani (nella foto) che al momento è fuori paese per un breve periodo di vacanza –. Ho segnalato il problema al referente Enel di zona ma a quanto pare a nulla è servito. Lo farò ancora appena rientro dalle ferie e scriverò anche al prefetto di Cremona per segnalare la situazione di stallo dell’azienda che tarda a intervenire e crea disagi ai miei compaesani, ma mi rendo conto che abbiamo le armi spuntate e che oltre a lamentarci possiamo fare ben poco".

Perché avvengono questi black out? "La volta scorsa il guasto è partito da una cabina Enel di Romanengo e pare che anche questa volta si faccia riferimento alla stessa direttrice, forse un poco più a nord. Ci avevano assicurato che avrebbero controllato tutto l’asse. Da anni promettono investimenti per fare in modo che l’intero comune non dipenda soltanto da Romanengo ma anche da nuove derivazioni, proprio per evitare situazioni del genere, ma nulla è stato fatto e ogni tanto piombiamo nel buio".

P.G.R.