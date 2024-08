Volontariato d’impresa. Si raddoppia

Un impegno raddoppiato: 58 i dipendenti coinvolti, 153 le ore donate dall’azienda, 11 Kg di rifiuti raccolti, 95 le ore donate dai dipendenti di Acque Bresciane SB, la municipalizzata presieduta da Pierluigi Toscani, che dal 2022, anno di avvio di questa esperienza di volontariato d’impresa, ha vieppiù intensificato l’impegno. Un valore che, solo in minima parte, genera beneficio economico a favore di ben altri vantaggi. I dipendenti, grazie alla società e alla sua disponibilità, donano il loro tempo per il prossimo: chi lavorando per la Mensa Eugenia Menni della Caritas diocesana, chi per il Consorzio delle Torbiere del Sebino e chi alla chiesa di San Giorgio in collaborazione con il Touring Club bresciano.

"Un impegno trasversale quello di Acque Bresciane – sottolinea Giovanni Gardini (nella foto) di Acque Bresciane –. Nel solco della sua natura di Società benefit con questo tipo di iniziative, già attive da due anni, la Società arricchisce la rete di relazioni sul territorio concretizzando la propria mission, in termini di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale, culturale e sociale. Il volontariato aziendale è sostenuto dall’azienda con permessi speciali retribuiti. Vogliamo in concreto favorire in Acque Bresciane una cultura inclusiva a 360 gradi, in coerenza con i nostri valori fondanti, e nell’ambito del percorso che ci ha già portato ad ottenere la certificazione Top Employers da tre anni e la certificazione di parità di genere nel 2023". Il volontariato aziendale o di impresa è il contributo, in tempo o risorse economiche, che un’impresa sceglie di devolvere ad una causa benefica o al miglioramento del benessere della propria comunità.

Mi.Pr.