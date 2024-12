Un bioinchiostro salva-ambiente. Borsa di studio alla tesi innovativa

Una tesi di laurea sull’ambiente, in ricordo di Francesca Bellandi. L’ha assegnata il Comitato Cittadini Calcinato, in collaborazione con l’Università degli studi di Brescia, a Sabrina Sughi (nel riquadro) che ha elaborato la tesi dal titolo “Assessment of hydrogel viscosity and implementation of Fresh cross-linking method for bioprinting of living cells”. A lei, la borsa di studio da 2mila euro, intitolata alla memoria di Francesca Bellandi, insegnante brillante e sensibile ai temi ambientali, prematuramente scomparsa a causa di una terribile malattia. Il premio è nato nel 2023 dalla volontà del Comitato stesso e di Giusy Bertoli e Valter Bellandi per ricordare la figlia. Diciannove i lavori giunti a concorso selezionati dalla giuria, che alla fine ha premiato il lavoro di Sughi, che ha studiato l’ottimizzazione di un “idrogel” da utilizzare come “bioinchiostro” per le strutture cellulari. "Le possibili applicazioni sono di grande interesse per lo studio dei tessuti umani e potrebbero rivoluzionare la ricerca dei rapporti tra fattori ambientali e salute". F.P.