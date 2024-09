Scontro auto-moto. Giovane centauro grave in ospedale

Schianto auto-moto ieri a Tremosine. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ventenne del posto, accompagnato in ospedale in elisoccorso. L’incidente si è verificato alle 15 in viale Europa, all’altezza del Must, il museo di storia e del territorio. Stando alla prima ricostruzione, che andrà poi confermata dai rilievi, il centauro transitava in viale Europa quando si è scontrato con una Wolkwagen Tiguan che pare si stesse immettendo sulla via principale dalla laterale via Turri. Il giovane è stato sbalzato di sella sull’asfalo. Da subito le sue condizioni sono apparse gravi. A soccorrerlo, il personale sanitario atterrato a Tremosine in eliambulanza, che ha poi trasportato il malcapitato in volo, in codice rosso, al Civile di Brescia. A occuparsi dei rilievi, gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Desenzano.