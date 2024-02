Salvezza lontana. Il ds: "Ci crediamo. Subìto troppi errori"

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò ha continuato a lavorare senza interruzioni subito dopo la sconfitta nel duello-salvezza con l’Ascoli. L’1-0 incassato con i marchigiani ha complicato la rincorsa dei gardesani, che ora sono staccati cinque punti dai playout e nove dalla salvezza diretta. Una situazione assai delicata, che chiama la squadra di mister Zaffaroni (nella foto) a non perdere altro tempo per ripartire, anche perché mercoledì sera la matricola verdeblù sarà impegnata in un altro duello diretto come quello in casa dello Spezia. Una nuova sfida da non sbagliare che la FeralpiSalò affronterà ancora senza Carraro, Compagnon e Giudici, mentre potrebbero tornare a disposizione Attys e Sau. C’è però un elemento che sta compattando l’ambiente gardesano ed è la convinzione di avere subito una lunga serie di decisioni contrarie."Siamo la squadra più piccola e con meno tradizioni – si è sfogato il ds, Andrea Ferretti – ma crediamo fortemente nella salvezza e vogliamo lottare sino in fondo per cercare di raggiungerla. Per questo vogliamo venire rispettati. Non possiamo accettare di venire penalizzati da decisioni che sono francamente incomprensibili (come il gol del pareggio annullato con l’Ascoli - per un fallo di Balestrero - ndr) e si stanno susseguendo da troppo tempo". Luca Marinoni