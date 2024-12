Rimasto senza lavoro fa il corriere della droga. Condannato a 5 anni

Era stato fermato dai carabinieri che lo tenevano d’occhio da qualche tempo (nonostante fosse incensurato) con tre chili di cocaina in auto, e una volta estesa la perquisizione nel suo appartamento erano saltati fuori altri dieci chili di stupefacente. Ora è stato condannato (in primo grado) a cinque anni di reclusione. Protagonista, un venticinquenne di Isorella, un corriere della droga alle prime esperienze. Nelle scorse ore ha affrontato il processo con rito abbreviato e all’esito dello stesso ha pagato un conto salato alla giustizia. Ex operaio rimasto senza lavoro, la scorsa estate il giovane era finito nella rete dei militari che lo avevano sottoposto a un controllo. L’intuizione si era rivelata corretta. Sulla macchina del ragazzo infatti erano venuti alla luce tre chili di cocaina purissima, circostanza che aveva spinto gli investigatori a dare un’occhiata pure alla sua abitazione dove erano stati trovati altri dieci chili di droga. L’altroieri il corriere ha affrontato il processo con rito abbreviato. Il suo difensore, l’avvocato Giovanni Brunelli, puntava a un patteggiamento, ma la procura si è opposta ritenendo che l’imputato avesse trascorso un periodo di detenzione non sufficiente né congruo alla condotta contestata.

Beatrice Raspa