Lite fra rider, uno viene ricoverato

Un venticinquenne di origine straniera è finito all’ospedale ieri mattina a seguito di una scazzottata avvenuta all’interna dello scalo ferroviario di Mortara. L’episodio è avvenuto poco prima delle 7 quando l’affluenza dei pendolari è massima. Due ragazzi, entrambi stranieri, forse riders, hanno avuto una accesa discussione che è presto degenerata fino al pugno che ha raggiunto al volto uno dei due contendenti. Il giovane ha perso parecchio sangue ed è stato necessario l’intervento di una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano. All’episodio hanno assistito centinaia di persone presenti in stazione in quei minuti. Non è ancora chiara la ragione che abbia condotto all’alterco tra i due giovani.