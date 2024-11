Inaugurato il nuovo centro operativo del soccorso alpino

Un nuovo centro operativo per la V Delegazione bresciana del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lombardo: è stato inaugurato nell’area dell’ospedale di Valle Camonica. Gli spazi occupano una superficie di circa 200 metri quadrati e comprendono un ufficio, la sala riunioni, il magazzino per l’attrezzatura, le autorimesse per i mezzi e altri ambienti di servizio. All’inaugurazione erano presenti il presidente del Cnsas lombardo Luca Vitali, il vice presidente Gianpietro Scherini, il delegato responsabile della V Bresciana Pierangelo Mazzucchelli, il capostazione di Bassa Valle Camonica Giacomo Ercoli, i tecnici della stazione e molti altri soccorritori del Cnsas lombardo. Per le istituzioni, i rappresentanti di Regione, Provincia, Comunità Montana di Valle Camonica, Comune di Esine, Asst di Valle Camonica, carabinieri, Guardia di finanza, Areu, Croce Rossa, Protezione civile.

Durante la cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti simbolici ad alcuni soccorritori della stazione per il raggiungimento dei 70 anni e per il loro impegno di lunga data. Sono stati premiati Gianni Mauro Bazzana, Giuseppe Buila e Francesco Capitanio. Il completamento del centro è stato possibile anche grazie all’interessamento degli enti pubblici, che hanno sostenuto il Cnsas e riconosciuto la competenza e il valore dell’operato dei soccorritori.

La stazione di Bassa Valle Camonica ha 38 iscritti e copre una vasta area che raggiunge il Sebino e i territori al confine con le altre Valli bresciane. L’inaugurazione del centro operativo di Esine avviene a pochi giorni dal 12 dicembre, quando tutto il Cnsas festeggerà i 70 anni di fondazione. Milla Prandelli