Brescia, 25 agosto 2019 - Nuovi presidi per le scuole bresciane. Nei giorni scorsi, difatti, sono stati nominati i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della provincia, che in qualche caso sostituiranno i reggenti e in qualche altro li sostituiranno. Questo è stato possibile grazie allo sblocco del concorso che il Miur tempo fa aveva fermato per presunte irregolarità. Per quanto riguarda le conferme riguardano per lo più gli istituti superiori. All’Istituto Gigli di Rovato è stata confermata Monica Franca Gozzini Turelli, al Cpia di Chiari Gianluigi Cadei, mentre a Iseo all’Antonietti continuerà a occuparsi della dirigenza Diego Parzani.

A Sarezzo, al Primo Levi, resterà Mauro Zoli e Viginia Pasini continuerà a dirigere il Cpia di Gavardo. A Brescia sono confermati Giorgio Tortell al Fortuny, Angela Bozzi all’Arnaldo, Giovanni Spinelli al Gambara, Luciano Tonidandel al Copernico e Augusto Belluzzo al Pastori. Per quanto riguarda le scuole primarie resteranno in carica i presidi di Lonato del Garda, Cazzago San Martino, Chiari, Sale Marasino, Manerba del Garda, del Comprensivo della Valtenesi, di Cividate Camuno, Ponte di Legno, Darfo 2 e Capodiponte. Tutti gli altri dirigenti che arriveranno saranno per lo più di fresca nomina, sia in città, sia nei paesi. C’era particolarmente attesa del nuovo dirigente nel istituto comprensivo del Monte Orfano, che copre i comuni di Cologne ed Erbusco, dove la carica spetterà a Luigi Marco Cassiano.