A Librixia 185 appuntamenti in calendario. Dibattiti su Gaza e la strage della Loggia

Incontri con autrici e autori, laboratori e letture. Librixia si presenta con un programma variegato di 185 appuntamenti, che trasformerà Brescia in una capitale del libro dal 28 settembre al 6 ottobre. Organizzata da Confartigianato e Lombardia Orientale, attraverso il circolo culturale ANCoS, e dal Comune, l’11ª edizione vede anche la programmazione curata dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti con iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sulla disabilità visiva e a promuovere l’inclusione attraverso la cultura. Una cultura che non dimentica la storia e i fatti, anche tragici, che l’hanno segnata: il ricordo nell’anno dei 50 anni dalla strage di piazza Loggia, con la Casa della Memoria, e due eventi per parlare di attualità, con la guerra a Gaza - Gad Lerner (nella foto) il 3 ottobre - e proprio il 50° della strage di piazza Loggia, lunedì 30 settembre, con Gianfranco Bettin e Paolo Bondiani e i loro libri dedicati ai periodi più bui della Repubblica.