Bergamo, 22 settembre 2018 - Gravissimo incidente a Taleggio, in provincia di Bergamo. Verso le 13, un’auto e una moto si sono scontrate sulla provinciale 25 nei pressi di Sottochiesa: un uomo di 54 anni, il centauro, sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: non ci sarebbero però altri feriti. L’elisoccorso ha trasportato il motociclista all’ospedale di Bergamo.