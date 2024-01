Sedicenne sparita da giovedì. Tre giorni di ricerche rafforzati i militari in campo

Da giovedì pomeriggio non si hanno notizie di Nihal Atiqui, 16 anni, residente a Castel Rozzone, studentessa dell’Abf di Treviglio. Sono ore di ansia per i genitori. L’ultima volta sarebbe stata vista in paese intorno alle 16.30. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che si sono subito attivati, mentre l’amministrazione comunale ha diffuso una locandina con la fotografia. Dopo un weekend di ricerche a vuoto, di forze dell’ordine e decine di volontari in campo, ieri sono arrivati altri militari. Nihal Atiqui, al momento della scomparsa, indossava una tuta e una giacca smanicata, entrambe nere e della Nike, scarpe bianche e una borsa portata a tracolla tipo marsupio. Chiunque avesse notizie chiami il 112.