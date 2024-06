Primo consiglio e giuramento: "Sono pronta a dare l’anima". Sicurezza e viabilità le priorità

Emozionata e sorridente. Così si è presentata ieri pomeriggio, alle 18, la sindaca Elena Carnevali, prima donna a governare il capoluogo orobico, alla seduta del primo Consiglio comunale nel nuovo format post voto. Prima di dare avvio alla discussione delle delibere, Carnevali ha giurato indossando la fascia tricolore, pronunciando la formula di rito: "Io, Elena Carnevali, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana", accolta da applausi scroscianti da parte dell’aula. Poco prima, invece, erano stati eletti il nuovo presidente del Consiglio comunale, Romina Russo della lista dem, e il vice, il leghista Alberto Ribolla. "Questo è uno dei momenti più emozionanti e intensi che abbia vissuto in tutta la mia vita - ha sottolineato, visibilmente soddisfatta, la nuova prima cittadina di Bergamo -. Per governare una città come Bergamo la prima caratteristica che deve esserci è amarla".

"Quello che farò - ha promesso Carnevali - sarà dare l’anima e tutta me stessa per Bergamo, i bergamaschi, lavorando a quelle che sono le grandi questioni che interessano la città: la sicurezza, il traffico, i bisogni dei cittadini. Lo farò con senso di responsabilità, con grande impegno, con una squadra, che ringrazio fin da ora, della quale sarò responsabile". "Ringrazio ancora una volta tutti coloro che mi hanno votato, e anche quelli che non lo hanno fatto. Lavorerò anche per loro". In mattinata la sindaca aveva partecipato in Prefettura al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Giuseppe Forlenza, su richiesta della stessa Carnevali, per discutere della sicurezza alla stazione ferroviaria. M.A.