Ostacolo Ragusa per il Geas. Sanga, servono punti salvezza. Brixia con la capolista Venezia

Tutte in campo oggi le formazioni lombarde di serie A1 femminile. Inizia il Geas Sesto San Giovanni che ospita al PalaCarzaniga la Passalacqua Ragusa alle 17. Poi a partire dalle 18 scontro salvezza per il Repower Sanga Milano che scenderà sul parquet di Faenza alla ricerca di punti che permetterebbero alle orange di raggiungere proprio le romagnole in classifica. Infine, sempre allo stesso orario, sfida improba per Brixia che giocherà al Taliercio contro la capolista del torneo Umana Venezia. S.P.