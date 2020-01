Villongo (Bergamo), 8 gennaio 2020 - Vertice a Villongo per fare il punto sui casi di sepsi che stanno creando apprensione fra gli abitanti del Basso Sebino e in parte anche nel Bresciano. All’incontro erano presenti l’assessore regionale allla Sanità Giulio Gallera, i direttori di Ats e Asst Bergamo Est, e i sindaci dei Comuni interessati. "La reattività del sistema regionale – ha detto Gallera – è stata davvero eccezionale così come il lavoro degli ambulatori straordinari che prosegue senza sosta. A oggi sono state vaccinate 3.511 persone dall’Ats di Bergamo, e 3.304 da quella di Brescia". Oltre 6mila complessivamente. "Non ha nessun senso cercare l’untore, il portatore sano – ha precisato l’assessore – L’Istituto superiore di sanità e il ministero della Sanità ci hanno fatto i complimenti per come stiamo gestendo questa situazione anomala e hanno apprezzato la tempestività assoluta con cui ci siamo mossi". Tra le cose da fare annunciate nel vertice, l’apertura di un nuovo ambulatorio a Castelli Calepio e il potenziamento del presidio sanitario di Grumello del Monte.

«Arriveranno così a 14 ambulatori aperti in queste settimane. Domani, invece, cominceranno le vaccinazioni nelle scuole e nelle aziende dove lavorano i residenti nei Comuni maggiormente colpiti da meningococco di tipo C. Abbiamo fatto davvero uno sforzo straordinario anche per reclutare personale medico e vaccini". Ieri sono arrivati 5mila vaccini all’Ats di Bergamo e altri ancora arriveranno. Tornando alle scuole, l’assessore ha precisato: "Stiamo individuando quelle in cui c’è maggior afflusso dei ragazzi che provengono da questi territori, partiremo da qui per arrivare a tutti gli altri. Nelle prossime ore tutte le scuole riveleranno dalla Regione e dalle Ats la comunicazione che dovrà essere fatta firmare dai genitori in modo che domani si possa cominciare con la somministrazione del vaccino".

I controlli inizieranno con gli istituti superiori di Sarnico, Trescore Balneario e Grumello del Monte. Il vaccino sarà offerto anche a tutti coloro che lavorano in maniera stanziale nei 20 Comuni maggiormente interessati dal fenomeno. "Chi lo desidera potrà vaccinarsi negli ambulatori straordinari con la semplice autocertificazione. Allo stesso tempo si sta organizzando una task force di medici generici che potranno andare direttamente nelle aziende dove ci sono numeri significativi di lavoratori".

Intanto stanno migliorando le condizioni del 16enne di Castelli Calepio che da sabato sera è ricoverato al Papa Giovanni XXIII. Il giovane è stato trasferito in Terapia subintensiva e il suo batterio è stato tipizzato: non è un meningococco di tipo C, quello che all’origine dei due decessi, bensì di tipo B. Nel frattempo familiari e amici che aveva frequentato prima di stare male sono stati sottoposti a profilassi, cioè hanno assunto gli antibiotici in grado di eliminare l’eventuale presenza dei batteri nel loro organismo.

Su quanto sta accadendo nel Sebino, hanno provato a dare una risposta alcuni esperti. A partire dal virologo Roberto Burioni. L’esperto parla di un aumento "sospetto" dei casi, che "merita un approfondimento, ma non giustifica nessun panico. In questa situazione ha fatto bene l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia a fare uno sforzo ulteriore per vaccinare anche gli adulti, fermo restando che la cosa giusta da fare è vaccinare tutti quelli che devono essere vaccinati al momento giusto, ovvero da bambini e da adolescenti".