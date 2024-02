L’Alcione vuole cantarle anche alla Sanremese

La cavalcata verso la serie C per l’Alcione Milano riprende oggi tra le mura amiche del Kennedy contro la Sanremese. Gli orange meneghini di mister Giovanni Cusatis sono ben determinati a mantenere il passo che finora li ha contraddistinti con il consolidamento della testa della classifica e sono altrettanto ben consapevoli anche delle insidie del match odierno contro i matuziani. L’intento è quello di tornare a far valere la legge del proprio campo dove l’ultima volta che si era scesi in campo era maturata un’inaspettata sconfitta con il Ligorna. Trasferta ligure invece ad Albenga per il Città di Varese dell’allenatore Cotta. I biancorossi vogliono consolidare la loro presenza nei quartieri alti di questo campionato.

Nel girone A della serie D riveste però oggi un fascino particolare il derby che si giocherà tra Vogherese e Derthona, in programma allo stadio Parisi di Voghera. I rossoneri guidati da mister Molluso si trovano a giocare una partita dal sapore storico, molto sentita da entrambe le tifoserie che assicureranno uno spettacolo nello spettacolo, un incontro che può rappresentare pertanto per l’undici di casa in caso di bottino pieno, un buon viatico per poter puntare a conservare la propria permanenza in categoria.