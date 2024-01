La Mint Monza cerca il colpo in casa di Perugia. Eccheli: "Sfida difficile ma ricca di fascino"

Dopo la prima storica qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, la Mint Vero Volley Monza torna in campo oggi alle 18.15, in diretta su Rai Sport e VBTV, in casa dei campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia. Coach Massimo Eccheli punta a un ritorno al successo anche in Superlega dopo due ko di fila, con Cisterna e Civitanova, prima di Capodanno: "Sarà una partita veramente complicata. Dovremo essere agguerriti: metteremo in campo tutte le nostre energie, senza lesinare nulla, per provare a fare la miglior partita possibile". A.G.