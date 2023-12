La Dea a Bologna . Attenti all’ex Freuler e al ’’folletto’’ Zirkzee

Buone notizie per Gasperini in vista della trasferta di domani al Dall’Ara.

Gianluca Scamacca anche ieri ha svolto una buona parte del lavoro in gruppo: stamattina test decisivo per valutare la convocazione del 24enne centravanti romano ma c’è un fondato ottimismo. Non recuperano Toloi e Palomino in difesa, dove invece Kolasinac sarà disponibile fin dal primo minuto.

Dea che domani affronterà un Bologna quarto con 28 punti, e galvanizzato dal passaggio del turno in Coppa Italia,costruito nell’ultimo biennio sul modello atalantino, sia in fase di mercato, grazie al lavoro dell’ex direttore sportivo nerazzurro Giovanni Sartori che ha attinto talenti dal campionato olandese e belga come Zirkzee e Lucumi, che a livello tattico da Thiago Motta, ex giocatore di Gasperini ai tempi del Genoa. Sarà la prima volta da ex contro la Dea di Remo Freuler, bandiera atalantina dal gennaio 2016 ad agosto 2022, uno dei pochi del ciclo d’oro ad essere arrivato prima di Gasperini diventando poi uno dei suoi pretoriani, praticamente sempre titolare con 260 presenze e 21 complessivi, di cui 203 presenze e 18 gol in serie A.

Fab. Car.