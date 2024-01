Il bulgaro Krastev ha detto sì alla FeralpiSalò . Brescia piace Dell’Orco. Como c’è Braunoder

Il mercato del Brescia rimane frenato da alcuni nodi che non si riescono a sciogliere, mentre la FeralpiSalò, ricaricata dagli ultimi risultati che l’hanno rimessa in corsa per la salvezza, vuole inserire ulteriore qualità nel proprio organico. Sono proprio i gardesani, in effetti, a movimentare in modo particolare le trattative delle ultime ore. In questo senso sono diverse le piste da seguire e, dopo l’ufficializzazione del passaggio del portiere Minelli (relegato in panchina da Pizzignacco) al Novara, il ds Ferretti sta riservando un occhio di riguardo alla difesa. Dopo le partenze di Bacchetti e Camporese e l’infortunio di Ferrarini, il reparto arretrato ha bisogno in tempi rapidi di innesti. Il primo sembra ormai vicino, visto che Dimo Krastev, ventenne centrale della Fiorentina, ma in prestito fin qui al Catanzaro, dovrebbe essere pronto a sposare la causa gardesana. Per la porta, dopo la partenza di Minelli, il desiderio della società verdeblù sarebbe quello di riportare Liverani a Salò. Il primo obiettivo per il centrocampo rimane Fausto Rossi del Vicenza, mentre si sta definendo l’identikit dei rinforzi per l’attacco gardesano, che con tutta probabilità saluterà Sau e La Mantia.

Sul fronte Brescia, invece, rimane in evidenza la questione dei mancati rinnovi di Cistana, Huard e Van De Looi. Il presidente Cellino, che non vuole perderli a zero in estate, vedrebbe di buon grado una loro partenza nelle prossime settimane, ma, al momento, non stanno giungendo le offerte desiderate nella sede di via Solferino. Sul fronte delle possibili entrate, prosegue la ricerca di un centrale che possa rinforzare una difesa ridotta all’osso. Dell’Orco del Perugia resta il primo indiziato, ma rimane anche l’opzione Capradossi.

Como. La prima notizia è la trattativa ormai pare quasi chiusa per il centrocampista dell’Austria Vienna Mathias Braunoder, 21 anni. Le parti sono d’accordo, la firma non c’è ancora ma dovremmo esserci.

Luca Marinoni