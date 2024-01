Così Cantù ha alzato la testa. Con Torino vittoria che vale

La Pallacanestro Cantù ha ritrovato il sorriso grazie alla prestazione straordinaria nella partita contro Torino. La vittoria ha avuto una rilevanza particolare, essendo stata ottenuta contro una squadra di pari livello, che aspira alla final four di Coppa Italia e occupa il secondo posto in classifica. La squadra comasco ha mostrato una notevole chimica e coesione, evidenziando un’impressionante applicazione difensiva, soprattutto a partire dal secondo quarto. La serata è stata caratterizzata dalla brillante performance di Solomon Young, che, dopo un inizio di gara incerto, ha dimostrato il suo valore. Anche Anthony Hickey ha offerto un contributo significativo, dapprima supportando i compagni e poi brillando individualmente. Christian Burns, nonostante alcune difficoltà, ha dato il suo massimo contributo, specialmente in difesa, mostrandosi un elemento chiave nonostante la condizione approssimativa. L’allenatore Devis Cagnardi ha adottato una nuova strategia di gestione, con rotazioni rapide e senza sconti.

Cantù, con questa vittoria, ha consolidato il suo secondo posto in classifica, alle spalle di Trapani. La vittoria contro Torino ha un valore doppio, in quanto rafforza la posizione di Cantù negli scontri diretti, garantendole un vantaggio in caso di parità di punti al termine della prima fase. La squadra si avvicina quindi alla qualificazione per la Final Four di Coppa Italia Lnp 2024.

Alessandro Luigi Maggi