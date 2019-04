Bergamo, 28 aprile 2019 - Due settimane per pensare solo al campionato e alla volata europea. Gian Piero Gasperini ieri mattina ha rimesso al lavoro i suoi nel silenzio del centro sportivo di Zingonia (con Gomez che ha postato su Instagram una foto sul campo con attrezzi da cantiere, insieme a Palomino e Masiello e la scritta “se trabaja”) , isolando la squadra dall’euforia contagiosa della città e della tifoseria dopo la doppia impresa di una settimana indimenticabile con la vittoria a Napoli e la finale di Coppa Italia conquistata superando la Fiorentina. Ora si pensa solo alla gara casalinga contro l’Udinese e a selezionare le energie in questo sprint da sei finali. Per questo martedì Gasperini concederà un’altra giornata di riposo ai suoi. Senza Toloi, che ha iniziato la riabilitazione e sarà pronto a luglio, ora il tecnico nerazzurro dispone di 13 giocatori di movimento, comprendendo anche Barrow che di fatto da settimane è a margine delle rotazioni, oltre a Reca e Pessina, quasi mai utilizzati, e ai primavera Kulusevski e Piccoli.

Rosa all'osso ma ormai Gasp si basa solo sui titolari intoccabili. Soprattutto davanti dove il trio Gomez-Zapata-Ilicic è imprescindibile anche se Pasalic si è reinventato come alternativa offensiva con buoni risultati. Finora i “tre tenori” hanno giocato quasi sempre, senza fare turn over, anche se Ilicic continua a fare i conti con i cronici dolori al ginocchio che lo hanno costretto a saltare il primo tempo a Napoli e ad uscire zoppicante nel finale contro la Fiorentina. È questa l’unica incognita per una Dea che per il resto sprizza di salute e morale e sembra avere ancora tanta benzina nel serbatoio delle energie, nonostante stia giocando gare ufficiali esattamente da nove mesi, da quel 26 luglio quando affrontò il Sarajevo nella prima gara dei preliminari. La prima di 43 partite ufficiali tra campionato e coppe, senza contare le nazionali negli intermezzi. «Ma questi ragazzi sanno raschiare il barile delle energie», assicura Gasperini che domani sera nella ripresa potrebbe comunque dare spazio a uno dei giovani della panchina (Barrow o Piccoli) per dare ossigeno a uno dei tre attaccanti titolari. Domani sera partiranno titolari contro l’Udinese, dove è atteso Duvan Zapata che finora ha sempre rispettato la spietata legge dell’ex e che all’andata al Friuli piazzò addirittura una tripletta.