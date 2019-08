Bergamo, 8 agosto 2019 - Diciotto anni, la possibilità di provare a fare il calciatore, una tranquilla città in Toscana e la casacca di una società dal passato glorioso che vuole risalire la china. Tutto questo non è "bastato" a Edgar Albani, giovane talento del settore giovanile dell'Atalanta che la Dea aveva ceduto in prestito alla Lucchese, in serie D.

Albani dopo appena due giorni dall'inizio del ritiro ha preferito fare ritorno a Comun Nuovo, nella Bassa Bergamasca. Nessun contrasto con lo staff o i dirigenti della Lucchese alla base di questa decisione. Nostalgia? Può darsi. Sta di fatto che il ragazzo non ha "retto" alla sua prima esperienza - sportiva e di vita - lontano da casa e così, nonostante i tentativi di convincerlo da parte degli stessi dirigenti toscani e dei parenti più stretti, Albani ha fatto definitivamente ritorno a casa.

L'Atalanta aveva deciso fargli fare un'esperienza fuori dal settore giovanile dopo l'ottima annata scorsa con la Berretti, in cui aveva segnato 16 reti.