Bergamo, 17 ottobre 2019 - L’Atalanta Bergamasca Calcio oggi festeggia i suoi primi 112 di vita sportiva. Il 17 ottobre 1907 nella città alta di Bergamo veniva fondata la società sportiva (di ginnastica, da cui poi è scaturita la sezione calcistica) intitolata alla Dea della mitologia ellenica, la divinità nata e cresciuta nei boschi, cacciatrice e guerriera. I colori iniziali erano bianconeri, poi il bianco venne sostituito dal blu dopo la fusione nel 1920 con l’allora Bergamasca Calcio. Da allora l’Atalanta BC ha giocato 58 campionati in serie A, il record tra le squadre di città non capoluogo di regione, e ha vinto sei volte la serie B.

La Dea sabato all’Olimpico, alle 15, affronta la Lazio. L’Atalanta terza in classifica con 16 punti scende nell’Urbe per difendere il suo terzo gradino del podio e provare a tenere a distanza i rivali nella corsa per la Champions. Gara delicata perché arriva dopo la sosta per le nazionali, che hanno privato i nerazzurri di ben 13 giocatori, costringendo Gasperini a lavorare per dieci giorni a ranghi ridotti. Unico indisponibile Duvan Zapata, che sta svolgendo le terapie riabilitative nel centro sportivo di Zingonia per accelerare i tempi di recupero dopo la sospetta lesione all’adduttore rimediata sabato pomeriggio in Colombia-Cile. Fuori Zapata il ruolo di centravanti toccherà a Luis Muriel (nella foto con Zapata) che finora ha segnato tre gol nelle prime tre giornate, prima di essere rallentato da problemi fisici. Alternativa il rilancio di Barrow oppure uno tra Gomez ed Ilicic in veste di falso nove.