Bergamo, 22 dicembre 2019 - L’Atalanta chiude il suo 2019, da 72 punti e 81 gol segnati in serie A, con i fuochi di artificio, facendo saltare in aria un fragile Milan, annientato e umiliato da un 5-0 devastante per il morale. Gara a senso unico, con un monologo nerazzurro in una domenica da incorniciare per una Dea forse mai così bella e leggera, che ha giocato in velocità e scioltezza, sfruttando la supremazia del suo centrocampo e dei suoi esterni, impostando una partita dal ritmo alto e verticale.

Milan alle corde fin dalle prime battute, con Conti che soffre Gosens e Gomez sulla sua fascia. E proprio dal lato destro della difesa rossonera sfonda la Dea, dopo appena dieci minuti, con un assolo di Papu Gomez che elude con un tunnel Conti, si presenta in area e trafigge Donnarumma all’incrocio Milan che fatica a reagire e Atalanta che spinge per il raddoppio, ma senza un centravanti di ruolo la squadra di Gasperini costruisce tantissimo ma fatica a inquadrare la porta, anche se Ilicic sfiora il raddoppio al quarto d’ora con un siluro che scheggia la traversa. Nella ripresa la Dea accelera assediando il bunker milanista che salta al 61’: affondo a sinistra del solito Gosens che spara una rasoiata deviata dall’ex di turno Pasalic appostato davanti a Donnarumma. Un minuto più tardi il tris, con una galoppata di Ilicic che si beve Calabria con una serpentina e trova la terza rete. Milan in ginocchio, ma la Dea non rallenta e continua a martellare l’area rossonera. Dieci minuti di forcing e la difesa ospite collassa, ancora con il solito Ilicic che fa tutto da solo per metterla all’incrocio dell’incolpevole Donnarumma. Potrebbe bastare ma la Dea, trascinata dai ventimila del Gewiss Stadium, non rallenta e trova anche il quinto gol con Luis Muriel, appena entrato, che vola in contropiede su lancio di Malinovskyi.

Finale senza storia, con il Milan che al 90’ cerca la rete della bandiera con l’ex Kessie facendo correre l’unico brivido della giornata a Gollini. Finisce con l’Atalanta in trionfo sotto la curva Nord e con alcuni giocatori del Milan che si presentano comunque sotto lo spicchio dei quasi 2.000 tifosi milanisti presenti per ringraziarli per un supporto che non hanno fatto mancare nemmeno sotto di cinque reti.



ATALANTA-MILAN 5-0 (1-0)

Atalanta: Gollini ; Toloi , Djimsiti , Palomino ; Castagne , De Roon , Pasalic , Gosens (88’ Hateboer); Malinovskyi; Gomez (88’ Freuler), Ilicic (78’ Muriel ). All: Gasperini

Milan: Donnarumma ; Conti , Musacchio , Romagnoli , Rodriguez (46’ Calabria ); Bennacer , Kessie , Bonaventura (61’ Piatek ) , Calhanoglu ; Suso , Leao. All: Pioli

Arbitro: La Penna

Marcatori: 10’ Gomez (A), 61’ Pasalic (A), 62’ Ilicic (A), 71’ Ilicic (A), 83’ Muriel (A)