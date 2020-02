Bergamo, 29 febbraio 2020 - Niente conferenza stampa tradizionale, ma una video intervista diffusa attraverso il sito ufficiale dell’Atalanta. La prima conferenza stampa di Gian Piero Gasperini nell’emergenza coronavirus non può non partire da quello che sta accadendo.

“È una situazione che tocca tutti quanti, abbiamo vissuto una settimana particolare e sappiamo benissimo che sarà una cosa lunga da affrontare”, è la premessa del tecnico nerazzurro alla vigilia della trasferta a Lecce. Dove la Dea va alla ricerca della terza vittoria esterna consecutiva. “La squadra ha passato una settimana strana per tutto quanto sta accadendo. Ma nel frattempo ci siamo sempre allenati, ci siamo allenati bene, e adesso siamo pronti a giocare anche se in questo clima di incertezza. Cerchiamo di rientrare nel campionato e nella normalità”. A questo proposito l'Atalanta sarà seguita regolarmente in Salento dai propri tifosi.

Atalanta che scende in Puglia in emergenza difensiva, senza Djimsiti e Toloi. “Abbiamo due defezioni, Toloi che sapevamo non ci sarebbe stato, e Djimsiti che speravamo di recuperare e invece non ci sarà”, chiarisce Gasperini. Che elogia il Lecce e le sue qualità tecniche.

“Il Lecce è una squadra cresciuta nel corso del campionato, arrivava da una serie di vittorie importanti prima di perdere malamente a Roma, è una squadra che si è indubbiamente rinforzata a gennaio, per cui affrontiamo una partita difficile, come del resto lo sono tutte in questo campionato, contro una squadra che ha bisogno di fare punti per la salvezza”.



Chiosa finale sull’importanza della posta in palio. “Per noi è vietato sbagliare a Lecce? Ormai il vietato sbagliare vale per tutti arrivati a questo punto della stagione, ogni partita che vinciamo da qui in avanti può contare di più rispetto a prima.

Per noi l’obiettivo è vincere quelle sei o sette partite che ci permetterebbero di arrivare in Champions”, ha concluso il Gasp.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini: De Roon, Palomino, Caldara; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata