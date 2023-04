Atalanta, vittoria a Torino con gol di Zappacosta e Zapata: la Champions è a un passo

Torino – Vola l’Atalanta grazie al ritrovato Zapata, vince all’Olimpico di Torino, vince la quarta delle sue ultime sei partite, e piomba in zona Champions a soli 2 punti dal Milan e dalla Roma, agganciando per qualche ora anche l’Inter.

Dea in fase ascensionale, con una tattica plasmata da Gasperini con un modulo più coperto e prudente ma allo stesso tempo cinico ed efficace.

Primo tempo a basso tasso di emozione ad eccezione del gol nerazzurro. Il Torino, senza il talento dell’infortunato Radonjic, davanti non ha la minima profondità offensiva: da sinistra arriva qualche cross di Karamouh ma Sanabria è troppo isolato e l’ex Miranchuk non trova mai il passo giusto.

L’Atalanta controlla agevolmente senza mai scoprirsi, Sportiello non viene mai impegnato e al 35’ per la terza partita consecutiva va a segno. Esattamente come era successo due settimane fa a Firenze con Maehle, era successo lunedì contro la Roma con Pasalic. A sbloccarla una discesa solitaria a sinistra dell’ex di turno Davide Zappacosta bravo a trafiggere Milinkovic Savic con un rasoterra da posizione angolata, agevolato anche dall’imprecisione del portiere serbo.

Il gol resta l’unico acuto del primo tempo, il Torino non reagisce limitandosi ad un inutile palleggio prolungato e l’Atalanta non forza inutilmente avendo acquisito il vantaggio.

Ripresa con i granata che aumentano il talento offensivo inserendo il croato Vlasic che al 50’ regala il primo tiro in porta ai granata, impegnando Sportiello in una respinta non semplice e forse complicata da in errore di posizionamento.

Gasperini cambia coppia offensiva togliendo Pasalic e uno spento Hojlund per dare spazio a Boga e Zapata che appena entrato al 53’ spaventa Milinkovic con un bolide di pochissimo a lato. Il Torino dopo un pressing senza conclusioni trova il pareggio a sorpresa al 75’: tiro da fuori dell’ex Miranchuk, respinta di Sportiello e sul rimbalzo Sanabria è lesto a insaccare.

Gasperini inserisce anche Muriel per alzare la pericolosità offensiva, il pressing nerazzurro aumenta e all’88’ arriva il raddoppio con Zapata che si libera di Schuurs e da irrompe ina rea trafiggendo Sanabria, Per Zapata seconda rete stagionale a interrompere un digiuno realizzativo quasi semestrale: non segnava da novembre dalla sconfitta a Lecce.

Vittoria meritata per l’Atalanta che adesso è attesa da due gare casalinghe consecutive mercoledì contro lo Spezia e domenica contro la Juventus.