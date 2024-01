Serie A. Parabiago e Milano si avvicinano alla vetta. Scivola il Calvisano

La prima giornata di ritorno della serie A ha confermato la supremazia piemontese nel girone 1 ed ha rimescolato un po’ le carte tra le inseguitrici lombarde. Alle spalle di Cus Torino e Biella, che occupano la prima fila divise da un solo punto, Rugby Milano e Parabiago hanno fatto scivolare il Calvisano in quinta posizione (incalzato dal Cus Torino), riportandosi rispettivamente al terzo ed al quarto posto. È questa la fisionomia della classifica che ha condotto alla settimana di sosta il girone 1, che già guarda avanti con grande interesse, visto che alla ripresa dell’11 febbraio sono in programma due sfide tutte da seguire come Parabiago-Biella e Calvisano-Rugby Milano, un derby che offre ai gialloneri la seconda gara interna consecutiva e, soprattutto, una ghiotta occasione per riprendersi la terza piazza appena abbandonata. In questa direzione si spinge la prestazione messa in mostra nell’incontro pur perso con Biella.

Luca Marinoni