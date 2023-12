Rugby femminile Serie A Elite. Leonessa, prospettiva playout. Pesante passivo col Valsugana

L’inizio del ritorno nella serie A Elite femminile ha confermato che la strada che la Leonessa Brescia ha intrapreso, diretta a confermare il posto appena raggiunto ai vertici del rugby in rosa, è ancora molto lunga e tutta da costruire. La quarta giornata della prima fase ha confermato quello che già aveva fatto capire in modo chiaro l’andata. Il girone 1 è guidato con grande autorità dalle campionesse d’Italia del Valsugana, che proseguono a punteggio pieno e si candidano per conservare il titolo tricolore sulle proprie maglie. Il Cus Milano gode di un buon vantaggio nei confronti del Cus Torino per aggiudicarsi il secondo posto, mentre la matricola biancazzurra guidata da coach Pinna, ancora ferma senza punti dopo i quattro ko subiti, sembra destinata ad occupare la quarta ed ultima piazza del quadrangolare. Il più che rotondo parziale subito nel match di ritorno col Valsugana (un pesantissimo 76-0, con le padrone di casa in grado di reggere solo per i primi 10’ l’urto delle venete) illustra senza bisogno di troppe parole la situazione in casa biancazzurra. Un copione che si è ripetuto nella quattro gare fin qui disputate dalla squadra di Pinna, che lotta con generosità e cerca di tenere testa alla rivale di turno, ma quando l’avversario decide di aumentare i giri del proprio motore, finisce per perdere contatto ed è costretta ad arrendersi. Le Leonesse sono chiamate a continuare a lavorare a ritmo intenso per crescere ancora e per presentarsi così alla seconda e decisiva fase della stagione con le carte in regola per giocarsi le proprie chances di salvezza ai playout insieme alle altre pericolanti (al momento il quartetto sembra essere completato da Capitolina e Benetton nel girone 2) di questa serie A Elite che la formazione bresciana è chiamata a cercare di conservare con tutte le risorse e l’orgoglio a sua disposizione. A cominciare, naturalmente, dalla sfida di domenica 17 in casa del Cus Milano che chiuderà il 2023.

L.M.