La corsa salvezza. Lecco, Bonazzoli tuona: "Tanti errori in campo»

Eliminare o ridurre al minimo gli errori difensivi per riprendere la marcia verso la salvezza. È questo l’obiettivo per un Lecco che, venerdì scorso, ha giocato un buon match a Catanzaro perdendo alla fine per 5-3 contro la forte formazione calabrese, una delle sorprese in positivo della stagione, a causa di alcuni erroracci difensivi che, una formazione in lotta per la salvezza, non può commettere. "È stata una partita strana, nella quale siamo andati subito sotto prima di una gran reazione che ci ha portato a chiudere i primi 45’ avanti 2-1- tuona Bonazzoli -. Ad inizio ripresa abbiamo concesso due gol troppo facili. Dispiace, non puoi essere così leggero... Noi dobbiamo stare attenti e concentrati per 120’ per non concedere così tante chance agli avversari". Tanti gli errori individuali. Nel primo gol del Catanzaro, su angolo, Verna è stato lasciato solo e in altre due marcature gli avanti calabresi hanno goduto di troppa libertà. "In alcune situazioni non siamo stati lucidi, in altre siamo stati disattenti sui loro fraseggi e le palle veloci messe in area".

La squadra è tornata subito in campo per preparare al meglio la partita casalinga di sabato contro il Pisa, formazione superata all’andata in quello che è stato il primo successo stagionale. A Catanzaro dei nuovi acquisti ha visto il campo, solo nel finale, Eddie Salcedo mentre Salomaa e Louakima si sono accomodati in panchina. I tre, parole di Bonazzoli, devono ancora prendere confidenza con il modo di giocare del Lecco e quindi saranno probabilmente in panca anche contro il Pisa.

Intanto sul fronte mercato, con il giovane Donati passato all’Arezzo, il direttore sportivo Domenico Fracchiolla starebbe pensando ad uno o due innesti per rinforzare la squadra. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista, ex Brescia, Ndoj ma la trattativa appare complicata anche perché sul giocatore, libero di accasarsi dove meglio crede dopo la risoluzione del contratto con le rondinelle, ci sarebbero anche altri club.

Fulvio D’Eri