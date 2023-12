Infortunati. Dumfries in recupero. Ci prova per il Genoa

In vista della partita contro il Genoa, Simone Inzaghi spera di poter recuperare una delle pedine al momento fuori per infortunio. Si tratta di Denzel Dumfries, fuori per un problema muscolare dalla partita giocata in casa del Napoli. Il laterale olandese dovrebbe riprendere nei prossimi giorni gli allenamenti in gruppo e quindi tornare nei ranghi per la sfida in programma il 29 dicembre, l’ultima dell’anno solare.

M.T.