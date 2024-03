A Caravaggio. La Pergolettese punisce la giovane Dea

CARAVAGGIO (Bergamo)

Settimana no per l’Atalanta under23 che, dopo la sconfitta per 2-1 a Fiorenzuola lunedì sera con gol preso al 95’, cade in casa a sorpresa nel derby con la Pergolettese, che si è imposta per 0-2 al Comunale di Caravaggio. Successo importante per la classifica per i cremaschi che, dopo tre sconfitte consecutive, tornano a vincere: tre punti meritati per la formazione di Mussa che respira salendo a 36 punti, pur restando in zona pericolosa. Pergolettese che ha disputato una gara accorta, di copertura, sfruttando le ripartenze, andando a segno al 37’, dopo una prima mezz’ora di marca atalantina, con un contropiede perfetto siglato da Piu con una saetta sotto la traversa. Baby Dea che ci ha provato nella ripresa, sfruttando la qualità e la profondità della sua panchina, costruendo diverse occasioni in un crescendo offensivo culminato con la traversa colpita a dieci minuti dalla fine da Vlahovic. Finale convulso con i nerazzurri in dieci per l’espulsione di Solcia e la Pergolettese che al quarto minuto di recupero si è conquistata in contropiede un rigore con Bariti atterrato da Vismara in disperata uscita: dal dischetto lo stesso capitano gialloblù ha chiuso il derby trasformando il 2-0. L’Atalanta resta a 50 punti e viene scavalcata dal Legnago.

Fabrizio Carcano