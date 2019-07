Sesto San Giovanni 8Milano), 11 luglio 2019 - Era già qualche anno che il Nord Milano mostrava i primi scricchiolii dal punto di vista della crescita demografica. Una comunità sempre più anziana e con meno nati; tanti giovani e tante famiglie in fuga verso luoghi meno costosi e il progressivo inaridimento del tessuto produttivo che ha strappato dalle città grandi fabbriche e sedi importanti di multinazionali. Tuttavia fino ad oggi i conti a fine anno erano sempre stati in attivo perché a compensare la denatalità e le “emigrazioni” ci avevano pensato le comunità straniere, in continua crescita fino a sfiorare la quota del 20 per cento in molti Comuni. Ora i dati Istat certificano che il Nord Milano perde vistosamente popolazione.

I grandi Comuni, come Sesto San Giovanni, Cinisello e Bresso, continuano a perdere residenti. Secondo l’Istat Sesto nel 2018 ha perso complessivamente 380 abitanti attestando il numero della popolazione a 81.393 residenti. Un saldo anagrafico negativo che è dato dal continuo calo delle nascite (628 nell’ultimo anno) e dall’aumento dei morti (800 nello stesso periodo), con un saldo naturale che è negativo in modo preoccupante. Se i numeri di Sesto preoccupano, quelli della vicina Bresso dovrebbero allarmare. La città era considerata una delle più giovani e vivaci del circondario, e invece nel 2018 il saldo naturale è stato negativo per 165 residenti (con 154 nati contro 319 deceduti), compensato solamente da un saldo migratorio positivo che ha portato la popolazione a 26.300 abitanti.

Cinisello Balsamo non se la passa meglio, perché nell’ultimo anno ha perso 142 abitanti e ha fatto registrare un saldo naturale negativo di 30 residenti (656 nati contro i 686 morti) e una popolazione complessiva di 75.581. In controtendenza c’è invece Cormano, che cresce di 159 abitanti, arrivando a 20.178 abitanti, ma lo fa solamente grazie a un incremento di 218 residenti dovuti ai nuovi insediamenti. Il saldo naturale è comunque negativo di 59 abitanti (157 nascite contro 216 deceduti). Mentre Cusano Milanino fa registrare un incremento di appena 30 abitanti che però cela un saldo naturale negativo di 70 abitanti (135 nati e 205 morti) compensato da 100 nuovi residenti che hanno portato la popolazione a 18.827 residenti.