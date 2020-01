Milano, 20 gennaio 2020 - Un comitato di 21 promotori. Associazioni e cittadini uniti per un obiettivo comune: dotare Cusano Milanino di una Pro Loco, che collabori con le istituzioni locali per promuovere il territorio, valorizzare i patrimoni culturali e le risorse sociali per migliorare la qualità della vita in città. E’ giunta nella sua fase più importante la sfida lanciata alcuni mesi fa da un gruppo di cittadini per dare vita all’ente. I 21 propositori, parte dei quali rappresentano le associazioni del territorio, hanno dato il via alla fase che entro la primavera porterà all’obiettivo. Il 27 febbraio il teatro San Giovanni Bosco ospiterà lo spettacolo "Gli Sposi Promessi". Rappresenterà il momento più importante della sottoscrizione lanciata in città per centrare il bersaglio.

«Con il concerto vogliamo segnare il passaggio dalla fase propositiva a quella fondativa – spiega Caterina Lamanna ( nella foto ), ispiratrice del progetto Pro Loco ed oggi impegnata nella sfida per la sua costituzione -. Con i fondi raccolti dallo spettacolo contiamo di avviare la complessa fase burocratica che porterà alla nascita dell’Associazione di Promozione Sociale".

L’idea è nata alcuni mesi fa con l’obiettivo di fornire alla comunità un riferimento in grado di unire tutte le forze più vitali del territorio. "Idea subito piaciuta e condivisa da molte realtà locali – dice Caterina Lamanna – per questo abbiamo realizzato un comitato ampio, capace di mettere insieme tante forze. Confidiamo che anche il consiglio direttivo sarà allargato per impegnare molti volontari". Già dall’estate la pro Loco intende organizzare nuovi eventi e a sostenere e promuovere gli eventi già organizzata dalle realtà presenti sul territorio. "Non vogliamo sostituirci a nessuna associazione, ma valorizzare le realtà presenti sul territorio e se possibile potenziare le attività che si svolgono in città".