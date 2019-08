Cinisello Balsamo (Milano), 6 agosto 2019 - Perchè ritenente che 13 milioni di investimento per 4 fermate della M5 sono troppi per Cinisello Balsamo?

"In un’opera di questo peso - risponde Siria Trezzi, ex sindaco Pd e ora delegata ai Trasporti di Città Metropolitana, nonchè consigliera comunale di opposizione - oltre ai finanziamenti di Stato e Regione, ogni realtà locale è chiamata a fare la sua parte. Ciò di cui non si è tenuto conto è che Cinisello ha già pagato un prezzo elevatissimo in termini di opere infrastrutturali al servizio della nuova linea. Senza il parcheggio di interscambio a Bettola, quello per gli autobus e senza l’interconnessione tra M1 e M5 nel sottosuolo di Bettola, questo progetto non sarebbe mai arrivato in città".

Ma se si tratta di opere così importanti perché non sono state finanziate nell’intervento complessivo?

"Regione Lombardia le ha volute a carico di Cinisello Balsamo, noi le abbiamo inserite nel Piano Integrato di Intervento di Bettola. Bene, queste opere andavano scomputate nel momento in cui c’era da definire i costi già sostenuti dai singoli comuni".

La maggioranza vi accusa di non aver previsto questa possibilità nei protocolli firmati in precedenza.

"Allora i tempi non erano maturi perché non si parlava di suddivisione dei costi. Sarebbe stato fondamentale intervenire in quest’ultimo anno".

Perché ciò non è avvenuto?

"Non c’è stata la capacità politica di sostenere questa rivendicazione. Noi lo avevamo chiesto al sindaco Ghilardi già nel settembre scorso, quando io stessa scrissi una lettera chiedendo di fare fronte comune. Ma non ebbi risposta. Recentemente l’amministrazione comunale ha tentato di convincere gli altri interlocutori dell’esigenza di scomputare i costi per le opere funzionali di Bettola, ma era troppo tardi".

Cosa accadde in occasione del progetto per il capolinea della M1 a Bettola?

«In quel caso venne calcolato un impegno del comune di Cinisello pari a circa 7 milioni di euro, ma si tenne conto che Cinisello già realizzava opere infrastrutturali quali il parcheggio di interscambio che vennero scorporate dall’opera».

Dunque come voterà il Pd in settembre, quando l’accordo approderà in consiglio comunale?

"La M5 è un’opera fondamentale e strategica per Cinisello Balsamo. L’abbiamo voluta e abbiamo votato a favore in tutti suoi passaggi. Ma dinanzi a questo proprio non so...".