Cornaredo (Milano), 7 aprile 2018 - Sono arrivate da Ivrea, Gianna Garetto e le sue amiche per vedere il campo di tulipani di Cornaredo. «È la prima volta che veniamo qui, siamo appassionate di tulipani e andiamo spesso al Castello di Pralormo, in provincia di Torino, ma lì i tulipani si possono solo ammirare, qui anche raccogliere. È molto bello». Dopo il sold out del giorno di Pasquetta e il via vai di visitatori nei giorni successivi, ieri mattina c’è stata l’inaugurazione ufficiale della seconda edizione del progetto U-Pick tulipani italiani realizzato in viale Repubblica dall’olandese Edwin Koeman, 41 anni e dalla fidanzata etiope Nitsuhe Wolanios, 32 anni. Ventimila metri quadrati di terreno coltivati e 350mila tulipani, «adesso siamo al 50% della fioritura, ogni giorno che passa si completa la fioritura e credo che per altre due settimane sarà possibile godere dello spettacolo del campo e raccogliere i fiori - spiega Edwin - dopo il successo del 2017 quest’anno abbiamo un motivo in più per festeggiare, il 10 marzo scorso è nata nostra figlia Leilani. Un nome esotico che significa fiore del cielo, e noi siamo davvero molto contenti di quello che è il più speciale e il più bello tra i nostri fiori».

Un’idea importata dagli Stati Uniti che lo scorso anno è stata premiata dalla Coldiretti Lombardia con l’Oscar Green, un riconoscimento che viene assegnato all’innovazione in agricoltura. «Il campo ormai è diventato una tradizione che si rinnova per il nostro territorio inserito nel Parco Agricolo Sud Milano - dichiara Enzo Locatelli, segretario Coldiretti zona Abbiategrasso - abbiamo dimostrato che siamo accoglienti e abbiamo aiutato questi agricoltori a realizzare il loro campo dando una mano nelle pratiche burocratiche. Alcuni agricoltori della zona a novembre hanno aiutato Edwin ad arare il terreno e seminare i bulbi».

Ieri mattina i primi visitatori si sono messi in fila alle nove per entrare nel campo a scattare foto, ammirare i fiori e poi cogliere il loro mazzo di tulipani. «Io vengo da Milano è la prima volta, lo scorso anno non ero riuscita ad acquistare i biglietti, quest’anno mi sono organizzata meglio - spiega Cristina Meazza - raccoglierò i tulipani ma farò anche molte foto perché resti il loro ricordo a lungo». Il campo è stato recintato, per accedere è obbligatorio l’acquisto di un biglietto al costo di 3 euro, da lunedì a giovedì direttamente al campo, da giovedì a domenica è obbligatoria la prenotazione online.

Accanto ai tulipani da raccogliere c’è anche un giardino solo espositivo in cui ammirare tutte le 312 le varietà di tulipani, suddivise in ordine alfabetico e con cartelli che riportano i nomi. «I tulipani sono il mio fiore preferito, non chiedo mazzi di rose ma di tulipani - racconta Valentina Sarmelli - questo campo è davvero una bella idea, non mi è mai capitato di vedere una distesa cosi immensa e colorata di tulipani».