Ancora vandali in azione a Vigevano: "Telecamere a difesa del centro"

VIGEVANO (Pavia)

Il problema non è nuovo. Ma, nonostante l’incremento della sorveglianza, non ancora sotto controllo. Gli atti di vandalismo in città, anche in pieno centro, restano di pressante attualità. L’ultimo è avvenuto addirittura in piazza Ducale, dove ignoti hanno danneggiato le piante ornamentali posizionate all’esterno del negozio Sguazzini, uno degli esercizi commerciali storici della città. Un vandalismo perpetrato, con tutta probabilità, nelle ore notturne, quando il salotto cittadino è completamente deserto e da dove è molto agevole allontanarsi in fretta, considerati i numerosi accessi alla piazza.

Resta la gravità dell’accaduto, che va al di là del mero danno materiale comunque subìto dall’attività commerciale. Davanti a questo episodio, che è purtroppo l’ultimo di una lunga serie, il gruppo civico Vigevano Prima di Tutto torna a chiedere l’installazione di telecamere di videosorveglianza anche nel cuore della città. Una richiesta che negli anni è stata reiterata da più parti, senza tuttavia trovare applicazione concreta perché sul tema non ci sarebbe unità di vedute tra tutti i soggetti interessati.

"Quello che è accaduto – osserva Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico – non solo ferisce la nostra comunità ma deturpa anche l’immagine di quella che è una delle piazze italiane più belle e frequentate. Questi episodi si stanno ripetendo con una frequenza preoccupante e generano apprensione sia tra i cittadini sia tra gli esercenti. Ecco allora che per fare in modo che tutti siano più tutelati siamo a richiedere all’Amministrazione comunale l’installazione di un sistema di videosorveglianza sotto ai portici di piazza Ducale, che possa fungere in prima battuta da deterrente contro i vandali e in secondo luogo serva a identificare i responsabili. Siamo fiduciosi in un intervento rapido da parte delle autorità".

Forse l’ottimismo è troppo. Replica infatti il sindaco Andrea Ceffa: "Le telecamere sotto i portici erano già state escluse da tempo perché molto impattanti dal punto di vista architettonico. Ci saranno invece in futuro quelle della Ztl di accesso alla piazza, certamente utili anche per i controlli di sicurezza".