Milano, 18 aprile 2019 - Finire la stagione con il quarto posto in saccoccia, ma anche ragionare già ora su quella che verrà. Perché con la Champions o no, il Milan ha bisogno di essere rifondato. Di certo la qualificazione alla coppa europea più prestigiosa significherebbe poter programmare su budget differenti, ma Elliott ha già fatto comprendere che difficilmente lascerà per strada ghiotte occasioni.

Lecito aspettarsi, dunque, qualche colpo da parte di Leonardo e Maldini. Che già ora si stanno muovendo: dall’Argentina arriva la notizia dell’interessamento dei rossoneri per Exequiel Palacios, centrocampista classe 1998 del River Plate che tanto piace anche all’Inter. Entrambe le formazioni sono pronte a pagare i 15 milioni di euro della clausola rescissoria. Ma il Diavolo continua anche il suo pressing su Everton, esterno del Gremio, che da diversi mesi è finito sul taccuino di Leonardo pronto a sborsare i 40 milioni di euro necessari per averlo (ma c’è da battere la concorrenza di Manchester City e Liverpool). Mentre è pronto a rientrare in rossonero André Silva: un solo gol in Liga nel 2019 non è il miglior biglietto da visita, ma i rossoneri cercheranno di piazzare il portoghese per incamerare soldi da reinvestire su altri profili (Marsiglia e Monaco appaiono interessate, ma difficilmente potranno sborsare 39 milioni). Uno su tutti, quello di Emerson Palmieri, ex Roma, italobrasiliano già nel giro della nazionale di Mancini, visto come il sostituto ideale di Diego Laxalt in uscita.

Martedì i rappresentanti della Elenko Sport erano a Milano e hanno avuto un summit con Leonardo e Maldini. Gli ottimi rapporti con il Chelsea potrebbero aiutare l’affare e nell’ambito del riscatto di Bakayoko si parlerà anche di Palmieri. Intanto brucia le tappe Paquetà: il brasiliano potrebbe tornare in campo dall’inizio già contro al Tardini nell’anticipo di sabato, anche se appare più probabile rivederloin campo contro la Lazio il 24.