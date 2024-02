Vittime delle foibe: marcia del silenzio

Ricordare i martiri delle foibe: è questo l’obiettivo della “Marcia del silenzio per le vittime delle foibe“ che si terrà oggi a Cornaredo. L’appuntamento è alle 14.45 in piazza Libertà. Da qui partirà il corteo che raggiungerà via Vittime delle Foibe per la deposizione delle corone e le testimonianze degli esuli. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata del ricordo dall’associazione culturale “Fare Occidente“, dai circoli Nord-Ovest di Fratelli d’Italia e dal Dipartimento tutela vittime violenza. Hanno già confermato la loro presenza parlamentari, assessori, consiglieri regionali e amministratori locali milanesi di Fratelli d’Italia, tra i quali Daniela Santanchè, Carlo Maccari (coordinatore regionale), Riccardo De Corato, Stefano Maullu, Romano La Russa, gli assessori regionali Paolo Franco, Franco Lucente e Francesca Caruso. Ro.Ramp.