Stramilano 2023 domenica 19 marzo: percorso, strade chiuse e modifiche linee Atm

Milano, 18 marzo 2023 – Il conto alla rovescia è partito: domani, domenica 19 marzo si correrà la Stramilano 2023. La corsa più amata dai milanesi compie 50 anni e per festeggiare il mezzo secolo punta a raggiungere i 60mila iscritti.

Anche quest’anno la Stramilano sarà suddivisa in tre percorsi: quello da 5 chilometri (la Stramilanina) adatta per le famiglie e per i più piccoli e quello da 10 chilometri, che partiranno entrambi da piazza Duomo con arrivo all'Arena Civica, e la competizione per atleti tesserati la Stramilano Half Marathon di 21 chilometri con partenza e arrivo da piazza Castello: sono già 5mila gli iscritti a questa corsa che vedrà al nastro di partenza alcuni dei runner kenioti più forti del momento.

Alle 9 i primi a partire da piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, alle 9.30, sempre da piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina. Infine, alle 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello.

Ecco l’elenco delle strade chiude al traffico e gli orari.

Dalle 9 alle 10,30 le vie interessate saranno: via Mengoni - via Santa Margherita piazza della Scala - via Case Rotte - largo Mattioli - via Catena - piazza Meda - corso Matteotti e piazza San Babila - corso Venezia.

Dalle 9,40 alle 12: via Palestro - via Marina - via Senato - via S. Andrea - via Montenapoleone - via Manzoni - via Verdi - via dell’Orso - via Cusani - largo Cairoli - Foro Buonaparte - piazzale Cadorna - via Paleocapa - viale Gadio.

Dalle 9,15 alle 12,30: piazzale Oberdan - viale Majno - piazza Tricolore - viale Bianca Maria - piazza V Giornate - viale Regina Margherita - viale Caldara - piazza Medaglie d’Oro - viale Filippetti - viale Beatrice d’Este - piazzale Porta Lodovica - viale G. Galeazzo - piazza XXIV Maggio - viale G. D’Annunzio - piazzale Cantore - viale Papiniano - piazzale Aquileja.

Dalle 9,30 alle 13: viale Porta Vercellina - piazzale Baracca - viale Toti - piazza Conciliazione - via XX Settembre - via Curie - viale Moliere - viale Alemagna - Parco Sempione.

Dalle 10 alle 12,20: via Legnano - piazza Lega Lombarda - viale Elvezia - via Byron - via M.d’Eril - corso Sempione - bastioni Porta Volta - viale Crispi - piazza XXV Aprile - bastioni Porta Nuova - piazza Principessa Clotilde - viale Monte Santo - piazza della Repubblica - bastioni Porta Venezia.

Dalle 10,30 alle 13,30: via A. da Giussano - via G. d’Arezzo - via del Burchiello - via Giotto - piazza Buonarroti - viale Monte Rosa - piazza Amendola - viale Ezio - piazzale G. Cesare - viale Belisario - viale Cassiodoro - piazza VI Febbraio - viale Boezio - largo Domodossola - viale Duilio - piazza C. Magno - via Gattamelata - via Colleoni - piazza D. Chiesa - via E. Filiberto - corso Sempione - via M.d’Eril - viale Elvezia - piazza Lega Lombarda - via Legnano - viale Gadio - piazza Castello.

Dalle 7.30 fino alla conclusione della gara i treni delle linee M1 e M3 saltano la fermata di Duomo. Per cambiare linea i viaggiatori possono usare Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo si può scendere alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Tram 1 - Dalle 7.30 alle 13. Nelle due direzioni devia tra Repubblica e Certosa. Passa da Monte Santo, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Cenisio e piazza Firenze. Non passa da corso Sempione, via V. Monti, Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

Tram 2 - Dalle 7.30 alle 13. Non fa servizio tra Colombo/Cantore e Cenisio. Tra Negrelli e Colombo/Cantore è in servizio come al solito. Tram 10. Dalle 7:30 alle 13. Fa servizio tra Lunigiana-Farini/Ferrari e 24 Maggio-Baracca. Non passa da Conciliazione, Quinto Alpini, corso Sempione, Procaccini e Monumentale.

Tram 12 - Dalle 7.30 alle 13. Salta le fermate tra piazza 5 Giornate e Cenisio. Fa servizio nelle tratte Roserio-Cenisio e Molise-5 Giornate.

Tram 14 - Dalle 7 alle 13. Salta le fermate tra Cantore e Cenisio. Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cenisio.

Tram 15 - Dalle 7.30 alle 12. Non percorre la tratta Duomo-Giambologna. Fa servizio tra Rozzano e Giambologna.

Tram 16 – Dalle 7 alle 12.30. Salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Tra San Siro Stadio e piazzale Baracca fa servizio come al solito.

Tram 19 - Dalle 7.30 alle 13. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Bixio e Mac Mahon/Artieri. Passa da Cenisio, Monumentale, via Ferrari, viale Don Sturzo, via Rosales, Garibaldi, viale Monte Grappa, viale Monte Santo, Repubblica, viale Vittorio Veneto, Porta Venezia e viale Piave.

Tram 24 - Dalle 8 alle 12. Non fa servizio tra Ripamonti/Sabotino e piazza Fontana. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino è in servizio come al solito.

Tram 27 - Dalle 8 alle 12. Non percorre la tratta 5 Giornate-Fontana. Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate. Bus 43. Dalle 9.30 alle 13.30. Nelle due direzioni devia tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi, Monumentale e via Procaccini.

Bus 48 - Dalle 9.30 alle 13. In direzione Lotto devia da piazza Firenze a via Silva. Passa per viale Teodorico e viale Scarampo.

Bus 50 - Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli. Bus 54. Dalle 7.30 alle 12. Fa servizio tra Lambrate-p.za Risorgimento e Duomo-corso Monforte. Non passa per corso Concordia e piazza del Tricolore.

Bus 57 - Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58 – Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

Bus 60 - Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra Zara e corso 22 Marzo. Non passa da Porta Vittoria e largo Augusto.

Bus 61 - Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra piazza Napoli-piazza Piemonte (Wagner M1) e tra piazza Murani-piazza Risorgimento. Tra piazza Risorgimento e piazza Piemonte non fa servizio.

Bus 65 - Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra piazza Abbiategrasso e corso Lodi/via Salmini (Porta Romana M3).

Bus 67 - Dalle 8.30 alle 13. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte (Wagner M1). Non fa servizio tra piazza Piemonte e piazzale Baracca.

Bus 68 - Dalle 8.30 alle 13. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra piazza Vesuvio e via Albani. In alternativa, potete usare la M1 tra via Albani/via Vigliani (Lotto) e Conciliazione.

Bus 70 - Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra cimitero Bruzzano e Monumentale. Da qui prosegue fino a Cenisio. Non passa da Ceresio e viale Montello.

Bus 73 - Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra Linate/Peschiera e piazza 5 Giornate. Non fa servizio tra piazza 5 Giornate e il capolinea Duomo.

Bus 78 - Dalle 9:30 alle 13. In entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra piazza Caneva e via Silva.

Bus 84 - Dalle 8 alle 12. Fa servizio tra San Donato M3 e Maestri Campionesi. Da qui prosegue verso Porta Romana M3.

Bus 94 - Dalle 8 alle 13. Fa servizio tra Cadorna (via Carducci) e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone.