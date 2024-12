Si accende a Melegnano la casa di Babbo Natale: una gioia per gli occhi di grandi e piccoli

Oltre 560mila luci led per ricreare un villaggio di Natale. L'appuntamento ormai fisso a Melegnano è in via dei Platani 31, all'esterno di una casa privata che ormai da anni diventa luogo magico per i passanti.