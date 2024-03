Rissa tra giovani a Rozzano, 22enne accoltellato a una gamba

Rozzano, 13 marzo 2024 - Ennesima rissa finita nel sangue a Rozzano dove poco prima delle 20.30 della scorsa sera in via Lonni nei pressi della chiesa di Sant'Angelo a pochi passi dal Municipio alcuni nordafricani hanno dato vita ad una lite violenta per motivi ancora in fase di accertamento I carabinieri giunti sul posto insieme ad un'ambulanza inviata dal 118 di Milano hanno trovato la vittima, un 22enne nordafricano sanguinante. Ai militari avrebbe riferito di non conoscere l'aggressore e i motivi della violenza. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto alla vittima che aveva due ferite, provocate da coltellate alla caviglia e alla tibia della gamba sinistra. Sempre secondo quanto riferito, sarebbe stato aggredito da due giovani. Sempre a Rozzano in via Di Vittorio un'altra rissa avrebbe visto il coinvolgimento di alcuni giovani albanesi e italiani. Uno di questi, 30enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo per le contusioni riportate. In ospedale poco dopo si sarebbero presentati altri due individui per farsi medicare traumi riportati nella lite. Anche in questo caso non sono noti i motivi che hanno scatenato la violenza.