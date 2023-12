Milano, pedone investito da scooter: grave in ospedale

Milano – Grave incidente stradale alle 2 di notte in viale Troya a Milano, a due passi da piazza Napoli. Un trentanovenne italiano è stato investito da uno scooter mentre stava attraversando la carreggiata centrale lontano dalle strisce pedonali: l'uomo ha riportato traumi alla testa e in altre parti del corpo ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dai sanitari di Areu.

Anche il conducente del motorino, un trentaseienne italiano, è rimasto ferito nello scontro: è stato accompagnato al pronto soccorso del San Carlo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica

In viale Troya sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità: stando alle prime informazioni, lo scooter stava percorrendo viale Troya da piazza Napoli verso il Ponte delle Milizie, mentre il pedone attraversava la strada da sinistra verso destra all'altezza del civico 16.