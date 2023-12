Passerella ciclopedonale. Sarà realtà entro il 2026

La passerella ciclopedonale sulla roggia Vettabbia in via Corrado il Salico, zona Vigentino, sarà realtà entro il 2026. La Giunta ha approvato il progetto definitivo dell’opera, da 950mila euro, che sarà a raso, a scavalco del piccolo corso d’acqua, con il consolidamento delle sponde, un marciapiede e paletti di protezione. Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di rigenerazione del parco Ex Om ed è finanziato con il fondo nazionale finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano di ripresa e resilienza da parte dei comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti. "La passerella – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – è stata fortemente voluta dai residenti per connettere il quartiere con il parco, separato dalla roggia".