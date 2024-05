Milano Malpensa, motore dell’aereo in avaria poco dopo il decollo: atterraggio notturno d’emergenza

Un aereo della compagnia Turkish Airlines diretto a Istanbul ha compiuto un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa dopo aver avuto un’avaria ad uno dei motori. L’imprevisto è avvenuto venerdì sera intorno alle 20, poco dopo che il velivolo era decollato dallo scalo milanese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme per il motore in avaria è scattato a pochi minuti dalla partenza. I piloti hanno contattato la torre operativa, che ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza. Sulla pista di atterraggio sono arrivati cinque mezzi sanitari di soccorso e i vigili del fuoco, mobilitati a scopo precauzionale.

Fortunatamente, l’atterraggio è avvenuto in totale sicurezza e senza criticità. Nessun ferito tra i passeggeri. Non è chiaro, al momento, il motivo del guasto al motore, ma sono in corso indagini.