Masate, incidente tra due auto: gravissimo un ragazzo di 25 anni

Masate, 8 febbraio 2024 – Un ragazzo di 25 anni lotta tra la vita e la morte a seguito di un incidente stradale avvenuto a Masate, periferia est di Milano.

È successo nel primo pomeriggio in via Roma dove si sono scontrate una Renault Scenic e una Lancia Y. Tutto è successo intorno alle 13.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza.

L’impatto tra le due vetture è stato devastante, tanto che i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per estrarre dalle lamiere contorte i due feriti, un uomo di 55 anni e un 25enne.

Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L'altro conducente stato invece trasportato con traumi al volto e all'arto superiore all'ospedale San Raffaele di Milano.