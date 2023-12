Milano, arresto cardiaco alla guida: si schianta contro le auto in sosta, poi si spegne in ospedale

Un malore improvviso, l'auto che sbanda finendo contro alcuni veicoli parcheggiati. La corsa in ospedale. Ma non c'è stato niente da fare per l'uomo al volante, un 72enne che è morto poco dopo essere arrivato al San Paolo. La tragedia è di oggi pomeriggio.

L'auto è finita fuori controllo attorno alle 15.30 in via Zumbini, zona Barona. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia locale, l'anziano ha avuto un arresto cardiaco mentre era alla guida, schiantandosi poi contro alcune macchine in sosta. Immediata la richiesta di aiuto da parte di passanti e l'arrivo dei soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Quando l'uomo è arrivato al San Paolo era già in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo.